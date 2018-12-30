失戀男蒙面侵情敵家中談判被當賊 吃上竊盜、侵入住宅罪

2018-12-30 18:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名姜姓男子不滿女友分手後，與鄭姓同事交往，竟戴全罩安全帽、口罩及手套，蒙面請來鎖匠開門，還帶警棍混入情敵住處，卻因打扮、行為怪異被當賊，警方逮人依竊盜、侵入住宅送辦。

警方調查，姜姓男子（28歲）與李姓前女友（25歲）、鄭姓男子（25歲）3人是朋友，且同在1家賣場擔任服務員，不料李女半年前向姜男提出分手，姜男不願意分手，雙方一度發生拉扯，甚至鬧上警局，警方協助通報家暴。

警方表示，姜男與李女分手約半年，發現李女竟與鄭男交往，選擇從公司離職後，前晚全身包緊緊，頭戴全罩安全帽、口罩及手套，只露出兩顆眼睛，前往楠梓區鄭男住處談判，卻未打電話給鄭男，竟找來鎖匠開門侵屋。

民眾覺得姜男打扮、行為怪異，根本就是小偷闖空門報案，楠梓所據報到場抓人，赫見姜男步出大門，準備騎乘懸掛贓牌的租賃機車離去，當場將他攔下逮捕，機車車廂內查扣扳手2支、號牌1面及警棍1支。

警方指出，姜男當場喊冤，辯稱因與前女友感情生變，懷疑是鄭男介入造成，才會到他的住處理論，請鎖匠幫忙開門後，他躲入鄭男的房間，卻等不到鄭男回家，又擔心事跡敗露，才會趕緊離去。

警方說，姜男供稱事先未與鄭男約時間，也無法證明真的只是去談判，卻辯稱因擔心過程被監視器拍下，才會租車又竊取他人車牌懸掛，蒙面談判為躲避警方查緝，不料反而引人注意。

警方事後通知鄭男到場，他獲悉姜男侵入住宅，強調未與他相約談判，當場氣憤提告侵入住宅，警訊後將姜男依竊盜及侵入住宅罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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