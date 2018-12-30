警熬夜埋伏抓毒蟲 隔壁住戶竟燒炭自殺案

2018-12-30 15:27

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區32歲林姓毒蟲，在大台北地區販毒維生，新莊警方日前接獲線報，前往其新莊新樹路的住處準備埋伏逮人，未料在埋伏期間，隔壁住家竟傳出住戶燒炭身亡事件，大批警力到場處理，埋伏警員原本擔心大陣仗會讓嚇跑林嫌，還好賊星該敗，當日凌晨順利埋伏逮捕林姓毒販，讓警員不禁鬆了一口氣：「差點要做白工！」

警方調查，林男有多項毒品前科，他為了賺取暴利，在大台北地區販賣安非他命、K他命等毒品，為了躲避警方追查，平時還特別使用臉書假帳號以及社通訊軟體發送販毒資訊，或與買家聯繫，新莊分局日前接獲可靠情資，立即組成專案小組追查。

本月26日下午，警方至新樹路一處公寓前埋伏蒐證，準備趁著林嫌出門或返家時逮人，但埋伏至28日凌晨2時許仍未發現林嫌蹤跡，意外的是，埋伏期間，隔壁公寓竟傳出住戶在家燒炭身亡，轄區警方與救護車與殯葬業人員大陣仗到場處理，引起一陣騷動。

警方表示，原先擔心會讓埋伏一事曝光，增加辦案難度，所幸轄區警方迅速將案件處理完畢，讓現場恢復安寧，當日凌晨4時許，趁著林嫌返家時將他上銬逮捕，另也逮捕同行的42歲鄭姓友人，並在車內、住處搜出安非他命、吸食器等贓物，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將2人移送法辦。

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