主廚被錢逼急搶銀行 警29小時迅速破案

2018-12-30 14:58

〔記者余衡／新北報導〕六福皇宮主廚游甯鈞本月28日洗劫陽信銀行得手334萬元，警方鍥而不捨昨晚逮人，後續調查發現月薪6萬元的游男不但開賓士名車，還因沉迷網路簽賭欠下近500萬元債務，游男警訊時感嘆「一切都是被錢逼太緊！」

板橋警方調查，住在浮洲合宜住宅的游男長期沉迷網路簽賭欠下近500萬元，原本想藉由典當賓士車翻本不料仍然慘賠，犯案前他向飯店請了3天病假，直到犯案前一天才下定決心行搶。

行搶後游男為了躲避追查，一路騎機車往蘆洲方向，並將犯案時穿著的衣鞋丟棄在河濱公園廁所內，隔天他淡定前往飯店工作，還趁下午抽空贖回賓士車，警方晚間在大觀路開槍圍捕時，游男還一度試圖衝撞，最後在後車廂內起出233萬元剩餘贓款。

新北市長侯友宜今天早上特別前往慰勞板橋警方，他大讚辦案人員不眠不休，29小時迅速破案維護治安有功，侯友宜提到現代社會講究科技辦案，他期勉警察局情資整合中心及鑑識中心持續精進，但傳統的勤區查察也不能偏廢，雙管齊下治安就能持續平穩。

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