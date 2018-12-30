以裸照恐嚇逼迫前女友7次分手炮 渣男判刑7年定讞

2018-12-30 14:27

〔記者張文川／台北報導〕基隆市72歲廖姓老翁不甘前女友小芬（化名）提分手，竟恐嚇要散布她的裸照，逼小芬「只要跟我嘿咻10次，就銷毀裸照」，迫使小芬與他嘿咻7次；一、二審皆認定廖男違反小芬意願，依強制性交罪將他判刑7年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

判決指出，72歲賣醫療器材的廖姓男子，前年3月與37歲小芬交往期間，又劈腿與前女友小花住在一起，小花還懷了身孕；小芬在與廖男交往4個月後才發現，斷然與廖男分手，回到前男友身邊。

不料，廖男仍要想劈腿小芬，遂以LINE傳送：「你要我公布妳漂亮身體，我隨時可以送到你住處、讓大家看看」；接著2個月內，廖不斷傳送「我要去妳家等人，被我等到我會殺人」、「被我等到妳就很難看」、「硫酸潑妳」、「我要讓妳媽媽去住醫院」、「死、死、死、我們共同死」恫嚇小芬。

此外，還用LINE傳交往期間用手機拍攝的小芬下體與裸身睡覺的照片，脅迫小芬要時時向他報告行蹤，威脅小芬「只要跟我嘿咻10次，我就銷毀裸照」。

小芬擔心裸照曝光，只好配合廖要求，瞞著男友跟廖到基隆市、金山等地旅館開房間嘿咻7次，但自覺對不起男友，尚未做滿10次，就向男友坦承，男友陪她帶著恐嚇LINE字句與照片去報警。

一審認為廖男不甘分手，竟以散布裸照、危害小芬及家人性命來恐嚇她，逼迫發生性行為，違反小芬意願，依7次強制性交各處3年2月徒刑，合併應執行7年有期徒刑；二審駁回上訴，廖男上訴，最高法院日前也駁回，全案定讞。

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