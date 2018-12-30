好衰屋主！女子借住卻自殺 豪宅變凶宅現虧500萬

2018-12-30 12:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕好衰的房東！新竹縣李姓房東將套房租給周姓男子，周男卻私下轉讓給夏女使用，哪知夏女竟在屋內吞藥自殺，讓李男這棟市價2168萬元的豪宅變成凶宅，光是價格就掉了500萬元，且承租一樓店面做生意的店家與房客都嚇得退租，李男憤而控告周男與夏女的繼承人需賠償512萬元，新竹地院審理後如數判賠。

房東李男指控，周男先前向他承租6樓某套房使用，從2016年11月1 日起到去年10月30日止，租金每個月7千元，期間並未經他同意，即將套房借給夏女使用，去年8 月7 日夏女在套房內故意吞食過量藥物，導致嘔吐昏迷，因呼吸道阻塞而窒息死亡，死因被檢方判定為自殺。

李男說，房屋因變成兇宅而貶損房屋價值，房地減損金額約為500萬元。1樓店面出租給人家做生意，每個月租金1萬5千元，原定租期到去年底，卻因成為凶宅嚇得提前3個月終止租約，讓他損失3 個月租金共4 萬5千元。

此外房屋6樓某套房承租人，原定租期至今年6 月，每個月租金8千元，也因房屋成為兇宅，而提前於夏女自殺後幾天，就立即終止租約，使他損失10個月租金共8 萬元。最後李男向周男與夏女的繼承人包括先生、孩子應連帶求償512萬元。

法官指出，發生「非自然身故情事」的房屋，即一般所稱之凶宅，對一般社會大眾而言，會造成心理嫌惡的狀況，對於住戶而言，除引發對居住品質的疑慮外，對於心理層面，更會造成相當大負面影響。

因此，在房地產交易市場及實務經驗中，具有非自然身故情事的物件，往往會嚴重影響買方購買意願，及願意承買的價格，進而造成市場接受程度及價格皆受影響。

法官參酌新竹、桃園地區類似案件標的減損比例，利用比較法概念，再考量類似案件有關「非自然死亡發生日期至訴訟日期 」、「非自然死亡發生原因」、「死亡人數」及「影響範圍」等項目，逐一利用百分率調整修正，並參酌社會習慣，最終決定特定價格修正率為23 %。本案房產價格經專業經理人鑑定估價原為2168萬元，經乘以修正率0.23後，才會得出近500萬元的客觀減損價格。

法官認為，套房留有夏女遺書，確定是自殺無誤，而該房地正常價格為2168萬元，變成「凶宅」後，房地交易價值減損約500萬元。加上房租損失約12萬元，最後判周男與夏女繼承人應連帶賠償房東李男512萬元。

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