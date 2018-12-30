2次肇逃、1次酒駕被逮 毒蟲自認「顯可憫恕」求輕判

2018-12-30 12:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕前科累累的張姓男子，2015年底開車撞傷騎士後肇事逃逸，肇逃罪是1至7年徒刑，法官卻援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」，減刑輕判6月，他卻在2017年1月酒駕，法院判刑3月，可易科罰金9萬元了事，他又在今年（2018年）3月撞傷機車騎士逃逸，法院審理時，他希望法官再度援用「犯罪之情狀顯可憫恕」輕判，法官卻反駁說，張男接連犯下肇逃與酒駕，執行完畢不久又再犯肇逃罪，豈有值得同情之處？判刑1年1月，可再上訴。

判決書指出，曾犯下恐嚇取財罪、竊盜罪與毒品案的張男，2015年12月10日開車於南投縣草屯鎮，撞傷機車騎士逃逸，觸犯刑法第185條的駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸罪，應判處1至7年徒刑，不過，南投地院法官認為他坦承犯錯，也賠償對方，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」給予減刑，輕判徒刑6月。

不料，事隔約1年，2017年1月21日，他於南投縣酒後騎機車被攔查，南投地院依公共危險罪判刑3月，可易科罰金9萬元，同年他又因施用毒品，被台南地院判刑3月，可易科罰金9萬元。

今年3月6日傍晚，他騎機車行經南投縣南投市南崗，撞傷張姓機車騎士後肇事逃逸，短短2年餘犯下兩次肇逃罪，南投地院認為他坦承犯行，也賠償對方10萬元，依肇逃罪判刑1年1月，他上訴二審，宣稱自己家庭經濟狀況不佳，需要他工作賺錢負擔家計與償還借款，法官應援用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」給他減刑。

台中高分院二審卻認為，張男於短短2年3個月內，接連犯下肇事逃逸罪、公共危險罪，執行完畢不久，又再犯本案的肇事逃逸罪，顯示他並未因前案而有所警惕，客觀上沒有足以引起一般同情之處，無從依刑法第59條減刑，維持1年1月原判，可再上訴三審。

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