車子忘記熄火還反鎖 男阻車滑行引關注被揪出酒駕

2018-12-30 12:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子29日下午2時許，將車停在八斗子環港路時未熄火，僅拉手剎車，卻將排檔留在D檔，導致車輛持續前行，且自動反鎖。林男用腳擋住車輪，準備用榔頭擊破車窗時，被警方發現，前往關懷。警員卻發現林男渾身酒味，對他施行酒測，發現酒測值高達0.39毫克，訊後將他依觸犯公共危險罪，將他移送法辦。

基隆市警察局二分局八斗子分駐所巡佐王和瑚、警員廖千瑋巡邏行經該處時，發現一輛轎車擋在馬路中央，造成交通阻塞，旁邊還有一名男子以腳擋住左前輪，手持榔頭欲擊破車窗，馬上向前了解狀況。

詢問後得知，26歲林姓男子就是車輛駕駛，本來想將車停在路旁找友人敘舊，卻忘記熄火且排檔打到D檔，導致車輛一直向前行，只好用腳擋車，準備打破車窗解危。

員警聽完後立刻聯繫鎖匠來幫忙開鎖，但雙方對談間卻聞到林男散發出酒味，加上他承認自己駕車前往該處，決定對他施行酒測，結果酒測值高達0.39毫克，便將他帶回偵訊。

林男偵訊時向警方表示，自己前一天通霄喝酒，一直到凌晨才結束，可能是酒後酒精未退才會超標。警訊後，依涉犯公共危險罪嫌，將林男移送基隆地檢署偵辦。

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