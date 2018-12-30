菜農愛玩槍 被逮辯稱「純收藏」

2018-12-30 11:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕屏東縣一名林姓農民平日喜歡收藏、把玩槍枝，常常透過網路和同好討論如何改槍，也買了不少槍枝零件，回家自行組裝。基隆市警察局刑警大隊偵三隊接獲線報，26日見時機成熟，前往林家逮人，果然起出改造手槍及子彈，還有一些槍枝零件、工具，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將林男移送屏東地檢署偵辦。

基隆市警刑大偵三隊接獲線報後，會同高雄市政府警察局三民第一分局與刑事局電偵大隊第三隊共組專案小組，初步調查，39歲林姓男子家中務農，閒暇時就在家裡把玩手槍，從入門款的空氣槍一直進階到瓦斯槍，近期又見友人持有的改造槍枝威力強大，為了想圓夢擁有真正的手槍，便透過友人在網路習得改槍技巧，再添購槍枝零件及改槍工具，自行改造、組裝。

偵辦人員26日進屋搜索時發現，林男的書桌上擺滿了槍枝零件，之後陸續在其住家及機車內查獲1把改造手槍、3把瓦斯槍。林男偵訊時宣稱，自己持有槍枝只是純收藏，不知道改槍違法。

基隆市警察局刑警大隊偵三隊長黃智傑呼籲，未經許可製（改）造、持有、寄藏管制槍枝及子彈是違法的，另持有具有殺傷力的空氣槍、瓦斯槍也恐觸法，將依槍砲彈藥刀械管制條例、社會秩序維護法等遭送辦，民眾切勿以身試法。

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