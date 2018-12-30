月薪大半花在毒品 毒蟲怨嘆「傷財又傷身」

2018-12-30 11:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕因販毒入獄，2年前出獄的陳姓男子，開車變換車道，卻沒有打方向燈，警方攔查時，發現他緊張得雙手發抖，卻又信誓旦旦說，沒有攜帶任何毒品，警方卻搜到海洛因與安非他命，他才承認吸毒，並懊悔的告訴員警，他從30歲開始染毒，至今毒齡已有13年之久，其中，除了販毒入獄6、7年之外，其餘時間都沉淪吸毒，每月薪水的3分之2，都花在買毒品，「傷財又傷身，還是改（戒）不掉」。

中市警局保安警察大隊第二中隊中隊長賀雲生等3名員警，大前天（27日）深夜，巡邏至台中市北區漢口路，發現陳男（43歲有毒品前科）開車變換車道，沒有打方向燈，警方攔查時，陳男臉色凝重，雙手發抖，警方詢問陳男是否攜帶毒品等違禁品時，陳男信誓旦旦說，他保證身上絕對沒有毒品，警方隨即在陳男身上查獲海洛因毒品2包，毛重0.9公克、安非他命3包，毛重0.83公克與吸食器1組。

陳男啞口無言，只好坦承有吸毒，他還怨嘆說，自己從30歲開始染上毒癮，一直相當後悔，賺到的錢全部花在毒品上，又傷害自己的身體健康，警方也勸誡陳男子為了自己的身體健康，不要再碰毒品了，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方了解得知，陳男是高職畢業，目前賣車維生，但賣得不太好，月入約3萬至4萬元，他曾因販毒判刑10年，坐牢6、7年假釋，出獄至今約2年，他說，出獄之後，「毒友」來找他，害他又再染毒，月薪3分之2花在毒品上，他的經濟一直很拮据，如果沒有毒品，生活品質會提高許多。

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