基隆警三分局長辦伙動巧思 餐廳麻辣鍋端上桌

2018-12-30 11:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕分局內辦伙一直是同仁們頭痛的問題，擔心菜色太單一，又擔心錢不夠用。基隆市警三分局長陳瑞基3個月前發現，同仁們每個月利用辦伙盈餘加菜時，都是單純的買雞、鴨肉端上桌，每個月都吃一樣，非常單調，便決定找來同仁討論，開始一連串的改革。除了將麻辣鍋端上桌外，還陸續準備牛肉麵、鐵板燒，讓同仁對加菜日充滿期待。

分局長陳瑞基說，分局辦伙的金額雖然不高，但每個月都會剩下多抓的金額，每一桌大約可以省下1、2千塊的餐費，通常都會在結算日當周的星期三，到分局附近買烤鴨、雞肉來加菜；但是看到同仁們對於加菜沒有開心的感覺，才想說讓麻辣鍋端上桌。

後來與同仁討論之後，發現其實這個方法可行，因為搭伙人數夠多，平均下來一桌只要千餘元，就能吃到麻辣鍋，就請同仁著手準備，讓大家吃得不亦樂乎。之後更推出牛肉麵、鐵板燒等料理，讓大家對於加菜日充滿期待。而且也向同仁交代，只要遇到氣溫低的時候，就要準備火鍋，讓同仁取暖

分局辦伙的同仁則說，分局長不只在加菜日上動巧思，某日他見餐桌上都只有少數幾種魚，同仁們都吃到有點膩時，就自己上網尋找新鮮魚貨，後來找到宜蘭一家有在網路上販售新鮮魚貨的商家，與他洽談購買，結果便宜買進大批的新鮮紅魽，讓同仁嚐鮮，很感謝分局長那麼用心。

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