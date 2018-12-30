糾紛尋仇？彰化和美發生凶殺案 男子被刺2刀不治

2018-12-30 10:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就在市區咖啡館外頭尋仇？彰化和美昨天深夜傳出凶殺案，江男與人有糾紛，相約在鹿和路便利超商外見面，沒想到，對方人馬分持武士刀、安全帽甌打，從超商打到對面的咖啡館外，江男身中兩刀傷重不治，全案正由警方調查中。

和美警分局表示，昨天深夜接獲報案，江男（31歲，和美人）載著女友前往鹿和路上的超商外，對方人馬也開車到場後，江男下車，雙方一言不和，曾姓男子（23歲）持武士刀朝江男刺了兩刀，同行的江姓青年（24歲）也拿安全帽幹架，林姓男子（26歲）下車勸架，江男不敵隨即倒地，幹架人馬隨即開車離去，江男的女友立刻報警。

警方指出，江男因為頭部鈍傷、右前胸壁穿刺傷併血胸及開放性氣胸，傷重不治，員警根據監視器畫面，通知涉案相關人員到場。

警方調查發現，昨天曾姓男子等一行人，車上共有5人，分別是尤姓車主與懷有身孕的未婚妻，由林姓男子開車，曾男與江姓青年也坐在車上，當時，曾男持武士刀下車，江姓青年拿安全帽，林姓男子下車勸架，尤男與未婚妻待在車上。

警方表示，目前了解雙方有糾紛才會相約見面，至於是何糾紛，警方仍在了解中；現場除了遺留凶刀武士刀以外，還有摺疊刀，還在釐清是誰所持有。

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