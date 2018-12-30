2019台北最HIGH新年城 信義分局強化反恐維安

2018-12-30 10:54

〔記者方賓照／台北報導〕迎接2019年，配合台北市政府舉辦「2019台北最HIGH新年城跨年晚會」，台北市警局信義分局組織「反恐打擊部隊」因應。

信義分局與刑大特勤中隊、新北市警局警犬隊共組「反恐打擊部隊」，針對大批人潮可能隱藏的毒品、槍械、爆裂物做清查，並有效阻絕恐攻。 此外，對時下興起的空拍機，可能對人潮造成危害，此次更出動「空拍機攔截器」干擾飛行，消除從空中的威脅。

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