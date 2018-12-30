女子喝摻藥飲料疑被性侵 姑丈跳出來：對不起…

2018-12-30 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名和姑姑及姑丈同住的女子，在今年8月時在家喝了一瓶飲料後昏昏欲睡，在昏睡過程中瞄到姑丈在她身邊走動，懷疑是姑丈要下藥性侵，質問姑丈後，姑丈卻留下一張寫著「對不起」的紙條就離家出走，報警協尋姑丈時，女子透露自己懷疑被姑丈性侵一事，警方於是將姑丈函送法辦。

根據《蘋果日報》報導，警方詢問女子和她姑姑，最近姑丈是否有出現異常狀況，女子表示她在家中喝了一瓶飲料之後昏昏欲睡，便回房間睡覺，在半夢半醒之間看到姑丈出現在她的房間，並在床邊走來走去，懷疑自己被姑丈下藥性侵，質問姑丈後，他竟然留下道歉字條就不告而別。

事後女子順利聯繫上姑丈，檢方也傳喚雙方開庭，姑丈辯稱，他有確實有在飲料裡放安眠藥，不過，這飲料是要給妻子喝，並非要讓女子喝下，對女子很抱歉；女子也向檢察官堅稱「一切都是誤會」，只是姑丈當時經過她房間，她才做此聯想。由於雙方出庭時都說是誤會，女子驗傷報告中也顯示她身上並沒有外傷，下體也未採集到男性的DNA，因此檢方以罪證不足將全案不起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/