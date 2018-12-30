功德無量！他們夜行5小時 將無名女屍送出阿塱壹古道

2018-12-30 06:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕功德無量！屏東縣著名的遊憩景點阿塱壹古道，昨天下午驚傳有浮屍漂流擱淺岸際，引來一陣騷動，所幸岸巡警消人員迅速到場，徒步接力將遺體以擔架送出，來回共花了5個小時還進入深夜，就為在跨年前助送該無名女屍最後一程！

阿塱壹古道是古早年代連結台東達仁鄉南田村到屏東牡丹鄉旭海村的海岸古道，目前沒有道路，原始樣貌得以保留，成為愛好大自然者爭相進入一窺堂奧的朝聖地點，但交通只能依賴步行，且還必須走在崎嶇滿是砂石的海岸線靠著雙腳，行路艱辛卻也被視為對自己體力耐力的挑戰。

昨天下午3點多屏東縣政府消防局獲報，指在於屏東縣牡丹鄉旭海觀音鼻岸際（阿塱壹古道）發現1具女性浮屍，消防人員立刻組成搜救隊，並轉報海巡署。

海巡署第六岸巡隊第一機動巡邏站及旭海安檢所等9員同仁前往處理，消防、岸巡等人走了將近1個小時才抵達案發地點。

搜救人員指出，抵達現場後，於岸際發現1具女性遺體，特徵身著紅黑色長袖上衣，但已無褲子蹤跡，另察看身上及周遭並無發現身份證明文件，且臉部浮腫變形無法辨識，研判該女屍已死亡多日。

由於阿塱壹古道地形崎嶇車輛無法進出，且昨天的東部海岸天候不佳，入夜後，天色更是昏暗兼之海象惡劣，巨浪不時拍上岸際，令人心驚。

隨後先由岸巡人員協助將遺體裝屍袋並搬上長背板，近20名警消岸巡，合力將大體以接力搬運的方式，靠著手電筒或頭燈照明，亦步亦趨的把大體送出阿塱壹古道到旭海安檢所。

岸巡人員表示，因返程天色昏暗，加上天候不佳，原本就已不好走的海岸岸際，更增添行走風險，加上還得抬著擔架，重心易不穩，一群大漢走得歪歪倒倒，速度始終拉不起來，在歷時3小時的路程後，終於將遺體送出阿塱壹古道，後由禮儀社送往屏東市立殯儀館等檢察官相驗釐清死因。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/