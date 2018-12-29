「報告班長」李興文之子網上秀大麻 警方上門訪查

2018-12-29 23:28

［記者陳恩惠／台北報導］在軍教片「報告班長」聞名的李興文的長子李堉睿（英文名Ｍaxwill），近日在IG貼文，分享抽大麻的好處，以英文介紹「THC（四氫大麻酚）」，自稱做功課、出門、放輕鬆或睡覺都會使用，還指這個就像咖啡因藥丸，影片曝光引非議後，立刻關IG，但台北市警北投分局接獲檢舉，循線找到李堉睿的北投戶籍地，發現李興文全家多年前已遷至淡水，經向士林地檢署檢察官請示，目前暫不會通知李堉睿說明，至於是否由新北市警方偵辦，將待檢方進一步指示。

據悉，以正直班長形象走紅的李興文，結婚25年育有2子，這次惹麻煩的是24歲的長子李堉睿，高三時赴美就讀，前年自聖荷西大學畢業後，返國至今仍賦閒在家，今天爆出李堉睿所PO影片不但分享呼麻的益處，竟還出示疑似裝著疑似大麻塊的玻璃瓶。

今天下午新聞曝光後，李育睿雖然立刻關閉IG，由於影片中秀出的「大麻塊」太像毒品，民眾於是向警方檢舉，北投警方晚間緊急清查李興文一家的戶籍，初步清查發現李興文夫婦在2009年已搬遷至淡水，但長子李堉睿仍在北投的戶籍地，於是前往查訪，發現目前是李家的郭姓親友寄住當地，警方也口頭商請親友代為轉達查訪目的，希望李堉睿能主動到警局說明。

當警方向地檢署回覆時，檢察官認為，李堉睿雖然在IG上PO文，但無法確定影片拍攝的地點，以及影片中出示的疑似大麻塊，是否真的就是二級毒品，仍有待商榷，且李堉睿並不住在北投，也非發生地，因此本案是否由新北市警淡水分局偵辦，將等候檢察官進一步指示。

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