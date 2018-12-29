奪牌主廚為愛車搶銀行 警開4槍逮人畫面曝光！

2018-12-29 23:00

〔記者王宣晴／新北報導〕29歲的廚師游甯鈞本月為了還賭債，在北市的當鋪以90萬的價格典當E300賓士車，游男卻不捨愛車，昨午行搶新北市板橋陽信銀行溪洲分行，得手334萬6000元，警方循線追查，今晚開著贖回的賓士車返回板橋住家時，被埋伏員警圍捕，游男竟企圖開車衝撞警車，警方連開4槍將他壓制逮捕，帶回警局偵訊。

警方調查，游男平日與父母同住在板橋大觀路的合宜住宅中，在台北威斯汀六福皇宮擔任廚師，去年更在台灣美食展中得到銅牌，登上新聞版面，但游男102年時曾經犯下竊盜案，留下前科，近期更疑似沈迷賭博，欠下巨額賭債，因此將愛車賓士E300以90萬的價格典當還債。

但游男不捨愛車，竟心生歹念行搶銀行，昨日中午，游男帶著數個袋子及一把模型槍，先騎UBike在板橋重慶路行竊一台未拔鑰匙的摩托車，返家變裝後騎贓車在路上閒晃，鎖定板樹交界的陽信銀行行搶，搜括櫃檯後再要脅行員前往小金庫得手334萬6000元現金，隨後騎車逃逸。

游男得手後前往蘆洲微風運河停車場丟棄模型槍及贓車，並到距離300公尺處的流動式廁所換裝，並將犯案衣物丟棄在廁所垃圾桶，搭計程車前往北市的當鋪將愛車贖回後駕車躲回板橋住處。

警方循線追查，找到游男丟棄的犯案工具後鎖定他駕駛的賓士車，下午5時許發現游男開車在蘆洲三民路市區閒晃，隨後開上快速道路台65線返回板橋，板橋警力連忙前往游男住處埋伏，晚間6點半發現游男的賓士車，發動攔截圍捕，包圍游男。

不料游男卻企圖衝撞員警拒捕，警方趕緊對空鳴2槍嚇阻，見游男持續加速，再對著游男車輪擊發2槍，開了4槍才順利將他制伏，游男被逮後坦承犯行，並主動供出剩餘贓款就擺在後座，警方查扣相關物證後將游男帶回警局偵訊。

警方表示，在游男後車廂處起出裝在紙袋、行李袋的233萬7700元贓款，游男供稱因為缺錢花用，才會臨時起意行搶，得手後拿90萬去贖回賓士車，另外20萬則是在犯案後太過緊張，騎車時掉落板橋篤行路上，但警方對於游男說法持疑，今晚將持續調查釐清。

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