不爽要做筆錄 他天殘腳勾電腦螢幕下場是…

2018-12-29 22:14

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓男子疑似吸毒後幻想行為失控，隨機破壞車輛，被警方帶回警所製作筆錄，他老大不爽，趁警員不注意，用腳纏住電腦螢幕線，將螢幕拉下辦公桌，以為這樣就可以不用做筆錄，但警方換了台電腦繼續做筆錄，並將他依妨害公務移送法辦，因為一個螢幕，遭判5個月徒刑。

28歲的蔡男有毒品前科，今年3月才因為吸毒被逮，判5個月徒刑。而他行為脫序，拿起路邊旗桿座，隨機砸汽車，駕駛見狀氣得報案，後來發現蔡男有點瘋癲，只好摸摸鼻子自認倒楣，但警方仍要製作筆錄，將他帶回。

蔡男不斷喃喃自語，警方派員看著他，開始做筆錄，蔡男卻偷偷用腳勾住電腦螢幕，扯到地上，警員氣得將他依妨害公務移送。

一審時認為，雖然蔡男涉及破壞「公務員職務上掌管之物品罪」而物品的定義，不是警方所使用的辦公室用品，雖然電腦螢幕也是公家購買的辦公用品，但電腦螢幕是作為製作筆錄用途，蔡男為了妨害製作筆錄，破壞了電腦螢幕，因此涉妨害公務，加上蔡男5年內再犯刑案，因此依累犯判處5個月徒刑。

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