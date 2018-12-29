帥哥主廚欠債搶銀行 押解時得知遭解雇不發一語

2018-12-29 21:36

〔記者吳仁捷、王宣晴／新北報導〕六福皇宮前主廚游甯鈞外型出眾，出入也以C300座車代步，光鮮亮麗，九月才剛升任主廚，但他卻因積欠巨額債務，還將愛車典當，鋌而走險搶銀行，警方緝補他時，他還想逃逸，加速衝撞員警，警方連開4槍、剪車擋住去路，總算逮獲搶嫌，在他行李箱起出剩餘的233萬7700元贓款。

警方押解游嫌時，媒體詢問游嫌為何犯案、積欠何種債務、是否知道被公司解雇，游嫌都不發一語，知名飯店主廚因涉搶痛失前程，警方也替他惋惜

警方調查，29歲的游甯鈞有竊盜前科，約在6年前涉案，昨天下午12時許，他到板橋重慶路永豐銀行附近偷走犯案機車，將車騎回大觀路一段住處附近，刻意步行回家，犯案前再步行前往騎車，前往銀行犯案。

游嫌在28日下午2時4分2秒犯案得手，騎車到蘆洲微風運河第五停車場棄車，走到對面成蘆橋下流動廁所換下犯案衣物褲，裝入提袋，連同手套丟棄廁所內，步行離開，就搭計程車到台北市當鋪贖回C300座車，隨即返家休息。

游嫌今天正常上班，警方則全力持續過濾監視器，直到今天下午，回溯監視器調到游嫌偷車犯案前沒蒙面的臉孔，從人臉辨識系統過濾出附近可能治安人口，將游嫌列為可疑對象之一，擴大追查游嫌動向，發現案發前他的黑色座車曾消失幾天，案發後又出現，認為他行蹤可疑，今天傍晚追查游嫌在新北市蘆洲一帶，專案小組趕往查緝，一路緊跟他下台六五線，在板橋大觀路一帶攔截圍捕他到案。

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