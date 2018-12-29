惡夢！前女友不滿被分手 國立大學教授遭濫告性侵

2018-12-29 21:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕任職南部某國立大學的潘姓副教授，15年前與張姓女子交往約1年，卻是惡夢的開始，不滿「被分手」的張女，打了數百通電話騷擾，又勒索10個LV包包，否則要揭發潘男欺騙她感情與身體，還要「切掉你陰莖！」，之後，又向潘男任職學校投訴，指潘男「傷害年輕女學生」，潘男受不了提告，法院判刑後，張女變本加厲，分別向3個地檢署控告潘男性侵她共3次，潘男反控誣告，台南高分院與台中高分院，考量她罹患憂鬱症，分別輕判4月與5月徒刑，可上訴三審，法官並建議她應持續接受精神治療。

判決書指出，潘姓副教授透過網路交友，於2003至2004年間與張姓女子交往，潘男強調，雙方交往僅約1年，見面不到10次，感覺不適合而分手，僅有牽手擁抱與接吻，未發生性關係，不料，分手後約10年，2014年8月，張女以「給遮羞費」為由，向潘男索討價值30萬元的LV等名牌包，否則要對媒體記者與學校師生爆料，揭發潘男欺騙她感情與身體，潘男拒絕給錢，張女又在同年9月間，傳了35封簡訊，用粗話辱罵潘男是「賤母狗公豬生出來的敗類！」，還威脅「切掉你陰莖！」。

潘男擔心張女得寸進尺、永無寧日而提告，他強調，張女打了幾百通電話騷擾，甚至打電話騷擾他住處樓下的寵物店與學校，法院依恐嚇取財未遂罪，判處張女徒刑5月，可易科罰金15萬元。

張女不善罷甘休，2014年11月又寫電子郵件，傳給潘男的同事與校方的性別平等委員會，指控潘男「傷害年輕女學生」、「自言其為性愛博士，要與25歲女性戀愛結婚，行為無法控制」、「假道學、罔為人師」，法院依散布文字誹謗罪判刑4月，可易科罰金12萬元。

不料，張女變本加厲，於2015年1月、3月與7月，分別向台中地檢署、新竹地檢署（函轉台南地檢署偵辦）與宜蘭地檢署控告潘男，指潘男於2006年12月、2007年3月與11月，分別在台中市、台南市與宜蘭礁溪各性侵她1次，訴訟期間，張女又於2016年11月，用電子郵件威脅說，有黑道或入獄背景的朋友會去找潘男，法院依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，可易科罰金3萬元。

至於性侵害部分，檢方查無證據，全部不起訴，張女聲請再議被駁回，潘男反控誣告罪，台南部分，台南高分院今年9月判刑4月，可再上訴，台中與宜蘭部分，台中高分院認為，張女捏造不實案情，企圖讓潘男受訟累，影響潘男生活並浪費司法資源，但考量張女從高中起就罹患憂鬱症，本月20日輕判徒刑5月，如判決確定，必須入獄，可再上訴，並建議張女持續接受精神醫療。

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