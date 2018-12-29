藏匿脫團越南旅客 鄭姓主嫌負責接應被收押

2018-12-29 20:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕觀宏專案脫團的越南旅客截至今晚再抓回籠2人，警方在新北逮獲涉嫌接應、藏匿的台灣籍鄭姓男子，雄檢以有串供、逃亡之虞聲押獲准，檢方懷疑鄭男應知在逃的越南旅客藏身處，目前共計13女、7男回籠，尚有128人脫團逃逸。

脫團流竄的128名越南籍旅客，包括男91男、37女，遭收押禁見的台灣籍鄭姓男子（30多歲）主要負責接應入境脫團的越南旅客，應與台灣、越南兩地蛇頭有所接觸，涉及違反「入出國及移民法」，至於外傳脫團的越南觀光客以頭戴白帽為接應暗號，雄檢表示，白帽是越南旅行社贈送每位旅客，並非暗號。

移民署表示，被查獲抓回的越南旅客有12人，自行到案的有8人，據了解，不少同團旅客早於越南出境時，就約好一起脫團落跑，還有人入境入住飯店前被勸進，匆忙脫隊把行李都丟在飯店內。

檢警指出，越南當地的陳姓蛇頭在臉書上以「觀光」名義，打出只需美金1400元不等，就可以到台灣打工賺錢，落網的鄭嫌就是在台的接應人，他否認是人蛇集團成員，只是協助安頓脫隊的越南旅客，收取1萬4000元台幣佣金，目前仍在釐清相關供詞。

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