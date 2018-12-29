六福皇宮主廚為贖賓士愛車 鋌而走險搶銀行

2018-12-29 19:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕專案小組續追新北市陽信銀行搶案出現重大發展，專案小組經不眠不休查緝，剛在板橋區大觀路合宜住宅逮獲搶匪游甯鈞，因搶匪臉書顯示為六福皇宮主廚，職業身分仍待查證，為贖回典當的賓士愛車鋌而走險，他也因贖車遭鎖定，扣掉贖車100多萬費用，仍剩餘200多萬，全案宣告破案，全案正逐一釐清疑點。

陽信溪洲分行28日下午約2時遭持槍搶匪闖入，強押行員搜刮櫃台、小金庫334萬6000元，101秒就得手逃逸，板橋警分局持續偵查搶匪逃逸、來程路線，從案發地點附近，擴大調閱監視器，查出搶匪騎乘的機車，為28日上午10時許，在板橋區後埔地區偷來的贓車。

當日晚間在蘆洲微風運河發現嫌犯棄置的機車，並在其中置物箱發現犯案用的玩具槍；今天一早蘆洲警方擴大搜尋相關跡證，果然在丟車處對面，成蘆橋下第二座流動廁所內，發現搶匪丟棄的大衣、黑褲、休閒鞋與裝錢提袋，警方封鎖現場採證。

經過警方過濾監視器後，掌握搶匪的動向，今天傍晚前往大觀路合宜住宅逮獲搶匪，至於犯案手槍部分，為一般的黑色道具槍，連槍管都沒開通，研判搶匪應是從網路購得。

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