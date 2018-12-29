慶生太吵逐桌道歉 引網友盛讚的女學生這麼說

2018-12-29 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚（28日）一群豐原高商學生到火鍋店包半場歡慶生日，慶生結束後，有女學生因聲量過大，影響到其他顧客用餐，於是逐桌一一道歉。目擊民眾將經過PO文分享，引起網友們好評，還上了新聞版面。當天出面道歉的女學生認為，這個舉動是應該的，沒想過會成為正面新聞，還被放大關心，「真的有驚嚇到。」

目擊者在《爆廢公社二館》貼文指出，晚上到火鍋店吃飯時，一旁的高中生突然大聲唱起生日快樂歌，「人超多，所以一開口的時候，大家有嚇到一下」，隨後大家繼續用餐，但一名女學生居然逐桌向其他客人道歉，表示「不好意思，我們剛剛太吵了」，原PO不禁大讚，「現在還有這麼有禮貌的小孩子嗎？太讓我驚訝了，台灣的教育原來還有救」。

根據《蘋果》報導，當天逐桌道歉的黃姓學生受訪表示，慶生結束後才想起聲量太大，可能嚇到其他人，才會一桌桌致歉；開口前心裡有點掙扎，但想了想，覺得該做的還是要做，遂與謝姓學生分頭和其他用餐客人道歉。

謝姓學生說，當天聚餐正巧遇到同學生日，所以連同慶生一起辦，沒有想過逐桌道歉的動作會成為正面新聞，因為她覺得這是應該做的，「被放大關心，真的有驚嚇到。」

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