最壞身教！小孩級別不符遭拒售票 爸爸當眾狂砸影城票亭

2018-12-29 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名男子日前帶著孩子到電影院看電影時，因為小孩的年紀太小不符合要看的電影分級，售票員婉拒售票給該名男子，沒想到男子惱羞，竟衝到售票亭大鬧。員工事後也報警處理，但一直無消無息，最後員工將這段監視器畫面PO到「爆料公社」，並抱怨警方處理態度很差。

這名在台中新光影城工作的網友今天在臉書不公開社團「爆料公社」上表示，本月23日，一名父親在新光三越一樓的售票處買票時，因為他帶的3個小孩當中有年僅5歲的，因此依據該家長所要選擇的電影分級不適合這麼小的孩童觀看，原PO因此也婉拒售票，「對方說那他去13樓買（13樓也有影城售票處），但因有通報過，所以到13樓一樣被擋下來」沒想到買不到票的父親竟惱羞暴怒，衝到一樓的售票亭拿起東西就是一陣亂砸，還揚言表示等原PO下班後要打他，被嚇到的原PO事後也報警提出恐嚇告訴。

原PO抱怨，報案後感受不到警方要處理的意思，「一直說只有畫面沒有人的資料，報案也沒意義！這樣還要報嗎？」讓原PO不禁疑問，「那所以新聞上偷東西也都只有畫面，那些人抓到都是假的？」對此，警方澄清指出當天接獲報案以後即以恐嚇案受理，但因為百貨公司周圍人車多又雜，就算調閱周邊的監視器也一無所獲，表示將會再依據男子的身形、穿著，擴大調閱監視器比對，查出身分。

網友則紛紛表示，「腦殘的家長，給小孩做了最差的示範」、「奧客養成教育」、「這身教真是讓人大開眼界」。有網友跳出來為警方講話，「不是有開車（有車牌）就能以車追人，再來辨識度感覺上不是很清楚。應該要收集更有利提供警方查證的影片或線索，不然很難斷定警察的辦事態度和效率」。

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