論文謝辭指同學「表兄弟」挨告 碩士拗：感情好像兄弟

2018-12-29 16:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕畢業於北部地區某大學理工研究所的27歲黃姓碩士，他於2017年完成碩士論文、取得碩士學位，卻被發現在論文謝辭中，以「親戚製造王」、「表兄弟」影射3名同學，論文發表後被提告妨害名譽，黃男今年8月被桃園地檢署起訴，桃園地院法官審理終結，認為該論文可供不特定人士閱覽，且親戚製造王、表兄弟確實有影射3人男女關係複雜之意，審結依公然侮辱罪判罰黃男1萬元。

黃男在論文謝辭中寫道「也謝謝XX（校名）親戚製造王XX，及XXX室表兄弟XX及XX，常常讓我看一些精彩又浮誇的八點檔劇情，來填補實驗與打碩論之餘的空白」，論文發表後遭影射的同學得知後憤而提告，黃男出庭時否認親戚製造王、表兄弟有影射3人男女關係複雜之意，辯稱說某同學是「親戚製造王」，是因他認識很多人，走在路上會碰到很多親戚，而「表兄弟」指的是兩名同學感情很好，就像兄弟一樣。

不過，黃男辯詞不被法官採信，判決指出，「表兄弟」除指具有血緣關係的同輩分親屬者，在社會上也影射不同男性與同一女子交往或發生性關係之意，如果黃男想描述兩名同學感情好，大可直接用「兄弟」般的交情形容即可，而非稱兩人是「表兄弟」，至於用「親戚製造王」是描述同學認識很多人，但這些人並非都是親戚，黃男用這兩個詞確實有影射3人男女關係複雜之意。

據悉，黃男所發表的論文，在台灣碩博士論文及學校網站雖未全文公開，但紙本依規定存放在圖書館及校內系辦公室供借閱，可讓「多數人得共見共聞」，已構成公然侮辱罪的構成要件，法官審結依公然侮辱罪判罰黃男1萬元。

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