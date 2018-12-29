男只穿內褲陳屍溪中 家屬：疑欠賭債遭棄屍

2018-12-29 17:09

首次上稿 16:31

更新時間 17:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽成福鹿母潭溪今天下午有男子被發現陳屍溪中，身上只剩一條內褲，頭、腳等處有瘀青，死者父親、胞兄透露，29歲徐姓死者在外積欠500萬賭債，20天前離家不知去向，他們懷疑遭人毆打後棄屍，但警方初勘，並沒有發現致命傷，且死者單獨開車進入山區，沒人尾隨，將報驗還原案情，釐清自為或他殺可能。

三峽分局成福派出所今天中午12點34分獲報，鹿母潭溪鄰近建安路段，有人倒臥在溪邊，消防員1點33分將人拉上岸，發現他身上多處外傷，明顯死亡。警方初步勘查，陳屍的林姓男子全身多處瘀青受傷、浮腫，不確定落水前遭毆打，或是落水後遭水流、石塊撞擊，沖去身上衣物；警方從一輛停放在案發處附近多天的轎車，循線聯繫上車主，到場指認確定身分。

死者父兄透露，兒子在外積欠了500萬債務，還到桃園中壢哥哥住處避風頭，死者約20天前出門後沒再返家，家人擔心他的安危，10日到桃園市平鎮分局報案緊急協尋，直到案發前3天，當地里長發現死者開的車子，家屬當時在附近沒找到人，直到今天下午得知在溪中發現遺體。

警方說，男子是遭棄屍，或墜溪身亡，目前仍待釐清，死者身體浮腫，依稀可看出頭、手瘀青，但沒有致命傷，而死者白天開車進入成福山區產業道路，成福里長發現可疑報案，警方在徐男車上找到內含數萬元皮包、手機，目前沒發現具體外力介入跡象，已採集相關跡證，擴大調閱監視器畫面，釐清死因。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/