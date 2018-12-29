「甩手神偷」帶徒弟闖空門 2次都失手一起送辦

2018-12-29 16:55

〔記者邱俊福／台北報導〕橫行北部地區、道上有「甩手神偷」封號的張姓慣竊，今年中旬帶著拜師學藝的林姓徒弟闖空門初試手氣，失風被逮收押，結果羈押期滿出獄才一個月，又帶著徒弟林男到北市大安區於半小時內連闖空門2次，先後碰巧被返家屋主與鄰居發現，嚇得拔腿逃竄，北市警大安分局日前將師徒倆人通知到案，依竊盜罪嫌函送法辦。

警方調查，45歲張嫌，竊盜等前科累累，過去因曾發生過車禍，導致左手萎縮，會不自覺甩動，擁有「甩手」綽號，之後自我加強行竊技術，熟知各種門鎖結構，單手就可輕易開啟一般門鎖，還在外驕傲自稱沒有打不開的鎖，被道上稱為「甩手神偷」，專遊走大台北地區闖空門行竊。

10年前，張嫌因組織竊盜集團，遭刑事局查緝到案，入獄服刑10年，直至今年3月底才假釋出獄，出獄後張嫌因賭博積欠百萬賭債，不只重操舊業，還收了41歲林男當徒弟，攜手犯案。

今年6月14日，師徒倆人開著保時捷名車到新北市蘆洲區，再換搭計程車到一處民宅4樓行竊，正巧羅姓屋主返家撞見，大喊「抓小偷！」，當場被屋主與鄰居圍捕到案，遭轄區警方移送法辦，其中張嫌裁定收押禁見。

警方說，前月，張嫌羈押期滿出獄。上月28日深夜11時30分許，師徒倆人駕駛BMW名車到北市大安區，再轉搭計程車到北市信義路三段一處公寓大樓，見大樓鐵門門鎖便潛入，持螺絲起子破壞3樓門鎖後進入屋內，恰巧屋主返家驚覺，師徒倆沒有得手即匆忙自後門爬窗逃離。

半小時後，師徒倆又潛入同巷另處公寓大樓6樓，這次也還沒得手任何物品，聽到外面有鄰居路過，便馬上逃離。

案發後，警方據報調閱監視器追查，鎖定張嫌師徒倆人，日前先後赴新北市泰山區與新莊區的2人租屋處約談到案，2人皆承認行竊未遂，再度被依法函送法辦。

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