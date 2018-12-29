2018-12-29 16:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以擁有美麗海底珊瑚聞名的澎湖南方四島，竟遭到中國滾輪式拖網漁船無情破壞，甚至中國漁船更以避風為名，直接侵門踏戶進入澎湖本島小門內海作業，澎湖縣長賴峰偉震怒，要求海巡隊立即出海驅離，但因海象惡劣無法出海；立委楊曜則重申護漁立場。

澎湖海域連日來受東北季風及冷氣團南下影響，海象相當惡劣，外海陣風高達11級，南方四島東西吉海域聚集25艘中國漁船，大剌剌懸掛中國五星旗，以避風為名下錨，今天又被國家公園警察隊小隊長蕭再泉發現，其中2艘中國漁船竟以滾輪式拖網，穿梭東西吉珊瑚群聚海域作業，擔憂美麗的珊瑚景觀不保。

不只東西吉海域，澎湖本島小門海域也傳出有4艘中國漁船聚集，更有1艘在內海作業，在岸邊用肉眼就能清楚看見，距離岸邊根本不到3海浬，澎湖漁民氣得大罵政府，一天到晚喊保育，但一艘中國漁船破壞的威力，就大於100艘澎湖漁船！

而外海風浪太大，漁民也認為，讓海巡隊員冒險出海實屬不智，應由政府直接與中國協商，禁止中國漁船越界作業。

而在就職前率先登「陸」的澎湖縣長賴峰偉說，將禁止中國漁船越界列入首要協商議題，對於中國漁船破壞南方四島珊瑚礁群相當憂心，強調會拜訪海巡署，籲請海巡署加強澎湖海域的執法能量。也將繼續與中國溝通，嚴正表達澎湖漁民立場，呼籲對岸約束越界捕魚情事。

立委楊曜說說，不分黨派，支持澎湖縣長賴峰偉護漁立場。澎湖海巡隊表示，由於外海風浪過大，將通知海巡署派大型艦抵澎支援，明天一早派出500噸級澎湖艦出海驅離中國漁船。

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中國漁船侵門踏戶！澎湖南方四島珊瑚 慘遭滾輪拖網破壞

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