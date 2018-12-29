好哩佳在！重障男自安養院走失3天 被警方找回

2018-12-29 17:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕北港警方今天下午發現一名步履闌珊、身形佝僂的男子在路旁徘徊，發現其精神不濟趕緊帶回所裡，一經查證竟是3天前從安養院走失、重度身心障礙的楊男趕緊通報，讓安養院照護人員大喊「好哩佳在」。

北港分局宏仁派出所副所長蘇恆寬、員警黃君輝今天下午發現一名男子在警所附近徘徊，直覺有異趨前關懷，發現其精神狀況不佳，說不出姓名及聯絡資訊，且身上也未攜帶任何證件，2名員警拍照並向鄰近安養中心、各分駐（派出）所通報協尋。

1小時後，北港警方接獲元長鄉一家安養中心員工來電，表示該男子是62歲的楊姓男子，領有重度身心障礙手冊，2年多來居住在該中心，3天前趁照護人員未注意時偷偷爬牆離開，大伙兒遍尋未果正苦惱，非常感謝警方幫忙找到人。

楊男疑似迷路加上長時間行走，體力虛弱精神狀況非常不好，警方對他如何度過這3日也頗好奇，但因楊男說不出個所以然，特別要求照護人員提高警覺，避免再有類似事件發生。

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