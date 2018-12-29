年輕男女把攤車弄垮 竟留紙條怪老闆「差點被壓死！」

2018-12-29 16:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕一對年輕男女27日凌晨2點多在桃園市桃園區一處店家前聊天，過程中女子跳坐上店家供人拍照的攤車，攤車因重心不穩倒下，壓住他們與他們的機車，事後他們留下紙條「老闆你的車倒了，明天請跟我們連絡，差點被壓死！」似要求償，被PO上網後，引來網友狂罵：「現在是肇事的比較委屈嗎？」「根本低能屁孩！」

警方說，年輕男女與餐廳業者都沒有提出毀損等告訴，且雙方已達成和解，各自維修攤車與機車，不再追究對方的責任。

網友將過程影片PO上臉書「爆怨公社」，內容看到一對年輕男女在已經打烊的店家前聊天，過程中，女子疑因鞋帶鬆了，跳坐上店家擺在門口的攤車，豈料攤車重心不穩，往道路方向倒下，壓住男女倆人，也壓倒他們的機車。

網友還PO上紙條照片，內容是年輕男女寫道：「老闆你的車倒了，明天請跟我們連絡，差點被壓死！」還留下電話，讓網友傻眼斥責：「攤車不是讓你拿來坐的，那是供客人拍照合影用的」、「還敢要求賠償...所以現在是肇事的比較委屈嗎？」

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