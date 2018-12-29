身障女錯過公車搭電動輪椅返家 沒電受困警即刻救援

2018-12-29 15:15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕新北市身障的37歲林女在新莊區工作，29日凌晨加班結束要返回林口住家，因公車早已收班，她就想靠乘坐電動輪椅返家，豈料行經桃園市龜山區時，電動輪椅沒電，讓林女受困路旁，不知所措，還好龜山警方及時伸援，助她平安返家。

29日凌晨1點30分，龜山警分局大埔派出所接獲路人報案，指林女坐在電動輪椅上，困在龜山區壽山路的上坡路段，當時天色漆黑又下雨，一旁車輛快速經過，非常危險。

大埔派出所副所長羅福、警員王宇凡趕忙前往處理，警方說，林女當時因氣溫太低不斷發抖，就怕她失溫，趕忙讓她坐進警車，並將她的電動輪椅收進警車的後車廂後，將她平安送返林口住家休息。

林女不斷向警方道謝，她說，28日工作較多，一直加班到29日凌晨，等到她準備搭公車返家時，公車早已收班，她為了省錢，心想乘坐電動輪椅雖然速度較慢，總是能到家，就穿上雨衣乘坐輪椅出發，豈料途中電動輪椅沒電了，讓她進退兩難，還好警方及時伸援，否則自己製造的麻煩還不知該如何收場。

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