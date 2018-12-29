雲林1/1起捕蜂捉蛇委外 先打119由勤務中心分派

2018-12-29 14:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府配合中央政策，元月一日起捕蜂捉蛇業務將委外處理，已和專業廠商簽約，民眾報案仍舊打119，再由119勤務中心發送派遣令給委外廠商。

雲林縣長張麗善表示，捕蜂捉蛇業務委外執行可減輕消防弟兄工作負擔，但此項勤務仍以民眾安全為最優先考量，基於民眾對報案方式的信任與熟悉度，民眾通報蜂蛇案件仍由119單一窗口全程管控，民眾遭遇蜂蛇案件仍撥打119，再由119發送派遣令給委外廠商，廠商至現場初勘或處理後再請報案人、當地村里鄰長或當地消防分隊於「捕蜂捉蛇執勤紀錄表」簽名確認完成時間。

張麗善進一步指出，捕蜂捉蛇委外廠商值勤時間為上午8點至夜間10點，依據「研商地方消防機關捕蜂捉蛇為民服務事宜意見交流會」，若有民眾通報夜間10點後或民眾遭遇蛇、蜂攻擊緊急事故，並有立即危險，消防局仍會調度消防人員協助，以解燃眉之急。

農業處張鴻猷強調，捕蜂捉蛇工作仍需考量現場執行人員生命安全，如經評估通報蜂蛇案件當下無立即人命危害或不需處理（如蜂蛇位於戶外、野外）或無法處理（如蜂巢位於電塔、懸崖等高風險環境，作業困難）的情況下得不處理，但廠商仍會初步圍設及豎立警告標示等措施。

因蜂群白天多在外活動，於白天處理可能會引起蜂群再度築巢，因此若委外廠商於白天受理捕蜂勤務派遣時，會先到現場初勘並向民眾解釋等晚間蜂群歸巢後，再派員摘除，以徹底清除蜂群。

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