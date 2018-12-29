陽信銀行搶匪疑拿「玩具槍」 棄車換裝逃亡

2018-12-29 13:35

〔記者吳仁捷、王宣晴／新北報導〕新北市陽信銀行溪洲分行，28日下午約2時遭持槍搶匪闖入，強押行員搜刮櫃台、小金庫共334萬6000元，101秒就得手逃逸；板橋警分局循線追查，28日在蘆洲微風運河第五停車場找到犯案機車，今天上午10時許在距丟車處300公尺處的成蘆橋下廁所，找到搶匪衣帽鞋與提袋，因搶嫌行蹤消失在疏洪道內，研判搶匪變裝、換搭交通工具逃亡，正擴大追查搶嫌到案。

專案小組持續偵查搶匪逃逸、來程路線，從案發地點附近，擴大調閱監視器，查出搶匪騎乘的機車，為28日上午10時許，在板橋區後埔地區偷來的贓車；當日晚間在蘆洲微風運河發現嫌犯棄置的機車，並在其中置物箱發現犯案用的玩具槍；今天一早蘆洲警方擴大搜尋相關跡證，果然在丟車處對面，成蘆橋下第二座流動廁所內，發現搶匪丟棄的大衣、黑褲、休閒鞋與裝錢提袋，警方封鎖現場採證。

警方上午到搶匪棄車處附近查找，在成蘆橋下運河廁所發現一個黑色提袋，警員一打開，就發現顯眼的米色外套，直覺是搶匪衣物，隨後起出黑褲、休閒鞋等證物，鑑識人員採證後，帶回進一步化驗；至於搶匪如何離開，仍在過濾監視器，因疏洪道監視器較少，加上搶匪換裝、更換交通工具，增加查緝難度。

至於犯案手槍部分，為一般的黑色道具槍，連槍管都沒開通，研判搶匪應是從網路購得，目前也帶回化驗，試圖取得相關生物跡證。

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