警察「直擊」色賊 正偷女內褲「想收藏」

2018-12-29 13:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市逢甲大學附近一名女子的內褲被偷，被害人沒有報案，但卻在臉書中揭露此事，中市警局六分局西屯所到案發現場旁，調閱民宅的監視器，卻從螢幕中看到洪姓男子，正在偷女孩子的內褲，立即追出逮捕他，他全盤否認，警察要他掏出口袋的女內褲，他才坦承犯行，但他否認犯下第一起女內褲竊案，他宣稱偷女孩子內褲是「好奇」、「想收藏」，依竊盜罪嫌法辦。

西屯派出所調查，逢甲大學旁一名女被害人的內褲被偷，將此案貼到臉書的「爆料公社」，但沒有報案，西屯所員警主動調查，本月27日晚間8時許，到案發處向民宅屋主調閱監視器，就在檢視監視器時，卻見即時影像的螢幕中，40歲的洪姓男子在巷弄徘徊，進而伸手偷24歲賴姓女子的內褲，賴女是逢甲商圈服飾店的女店員，員警立即追出圍捕洪男。

洪男否認偷竊，警察也不多說，要求「把口袋東西掏出來」，洪男只好把塞在口袋的女內褲取出，他坦承犯下第二起竊盜，對警方「直擊」他偷竊，他顯得詫異，不知自己犯行全都被拍下，但他否認犯下第一起女用內褲竊案。

打零工維生的洪男沒有前科，他說，他見掛在窗旁的女內褲，一時好奇而偷取，目的是「想收藏」，警方將他依竊盜罪嫌法辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/