姚文智前助理被罵「肉便器」 提告22位鄉民討正義

2018-12-29 13:17

〔記者陳薏云／新北報導〕曾多次協助議員、立委輔選的24歲「小英女孩」陳志瑜，去年5月擔任姚文智國會辦公室助理職務，不到一個月就被解雇，陳志瑜在臉書PO文稱「姚為了保護我才將我開除」，遭到網友分享至PTT，不少鄉民留言「肉便器」、「沒能力的才會被怕當成小三」、「看來真的是小三」，陳志瑜得知後憤而提告22名網友，受理報案的中和分局表示，目前已經有9名完成筆錄，將依法偵辦。

陳志瑜10月時在臉書PO文，「那天在立法院的會議室裡，文智哥明白的跟我說，我才跟他去跑一次行程，就已經有好多人在傳說我是他的小三，如果連自己人都這樣以為，那對方陣營呢」，並表示姚文智為了不讓她遭到網路霸凌，因此選擇解雇她，陳志瑜也因此在臉書發文力挺姚文智競選台北市長。

陳志瑜臉書內容遭到鄉民分享至PTT「前姚辦助理陳志瑜：姚為了保護我才將我開除」，引來眾多鄉民留言，陳志瑜看了該篇分享後，認為不少鄉民留言汙辱她，憤而提出22位妨害名譽告訴，其中留言「根本沒人吵這個吧？消費我大文智賺人氣」的鄉民也遭告，在PTT上PO文喊冤，「完全無法理解這句到底哪裡妨害名譽」，認為陳志瑜濫訴浪費資源。

警方接獲陳志瑜提告後開始偵辦，陳志瑜向警方表示，該名網友留言「根本沒人吵姚這個吧？消費我大文智賺人氣」，她認為已離開公開的工作許久，不需要靠誰賺人氣，因此也對該名網友提告。

其餘遭到提告的還有在留言內指稱陳志瑜是小三，甚至有人留言「「肉便器」」等等，陳志瑜也在臉書再PO文「有人罵我浪費司法資源，我才要跟你們說就是你們這些人姑息養奸」，堅持提告的行為，希望網路留言的人都可以獲得教訓。

中和警方表示，陳志瑜今年10月提告，陸續已傳喚全台被告民眾約9名，最遠至彰化、高雄，被告民眾前來做筆錄時，都覺得無辜，預計明年初會將該案移交新北地檢署偵辦。

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