搶奪慣犯關9年還不怕 出獄未滿半年又犯案

2018-12-29 12:23

［記者陳恩惠／台北報導］有多次搶奪前科的41歲男子黃楷翔，前天下午騎著偷來的機車，在北市伊寧街75巷弄內，飛車搶走周姓婦人夾在腋下的皮夾後，變裝又剪髮，想藉此逃避警方追緝，殊不知北市近年來早已布下天羅地網的監視器設備，黃嫌的行蹤全都錄，案發後8小時，循線在延平北路四段逮到他，讓他大嘆「歹路不可行！」訊後依搶奪罪送辦，檢察官向法院聲押中。

警方調查，因案入獄長達9年，直到今年7月間才出獄的黃嫌，目前以打零工維生，疑因工作不穩，缺錢花用，於是計畫行搶，本月27日下午1時將自己的機車送修時，先偷走車行老闆放在桌上的Iphone，然後在北市延平北路二段路邊，發現有部重機車上插有鑰匙，騎著在大同區尋找犯案對象，1時36分行經伊寧街巷內，看見獨行的周婦腋下夾著皮包，於是自後方搶走裝有4千元現金及證件的皮夾，得手後逃往昌吉街方向。

警方說，為了避免追緝，黃嫌逃逸過程還故布疑陣，在大同區巷弄胡亂繞行，然後將犯案機車、安全帽及皮夾分別丟在酒泉街一帶巷內，上身外罩黑色背心，徒步繞行搭計程車到延平北路四段下車，又轉往萬華區美髮店將頭髮剪短，以為變裝又剪髮，一定能讓警方認不出，卻沒想到逃逸過程全都錄。

案經專案小組耐心蒐證與比對監視器，並確認黃嫌身分後，當晚9時持拘票前往黃嫌經常出入的北市老師里周邊將他拘提到案；黃嫌落網時一臉茫然，百思不得其解，表示逃亡的過程沿路都相當小心謹慎，避免留下線索，自認天衣無縫，沒想到竟然被逮，為了不想在年假入獄，要求法官提審，但遭駁回。

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