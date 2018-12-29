瓦斯車失控撞癱女騎士 司機和瓦斯行判賠440萬

2018-12-29 12:13

〔記者李立法／屏東報導〕黃姓小貨車司機運送桶裝瓦斯途中，因瓦斯鋼瓶鬆脫導致車禍，將一名女騎士撞癱，法官認為黃姓司機要為這起不幸負起最大責任，判他和瓦斯行連帶要賠償女騎士440萬元，可上訴。

受僱瓦斯行擔任司機的黃男，去年7月15日駕駛小貨車運送瓦斯行經屏東市海豐街時，因瓦斯鋼瓶鬆脫導致小貨車失控衝撞對向車道的43歲賴姓女騎士，瓶斯鋼瓶散落一地，險釀成重大意外，消防人員到場後緊急疏散民眾，並將受到重創的賴女送醫急救。

賴女雖救回一命，但幾乎毀容，且中樞神經及記憶力嚴重受損，終身癱瘓，肇事的黃姓司機被依業務過失傷害罪，判刑5個月，家屬並對黃男及僱用黃的瓦斯行求償醫藥費、勞動力損失及精神撫慰金近460萬元。

法官認為該起事故肇因，在於車上瓦斯鋼瓶疏於綑固而鬆脫釀禍，黃姓司機要負起最大的責任，瓦斯行與黃男具僱傭關係，黃男執行職務時，未見瓦斯行已盡相當監督責任，依全案情狀及賴女傷勢，黃男與瓦斯行應連帶賠償賴女440萬元。

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