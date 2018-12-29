搶搭計程車爆口角 男大生枉成槍下魂

2018-12-29 12:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕石姓男子今天凌晨在旗山區某KTV喝酒歡唱後，請櫃台服務生幫忙叫計程車送友人回家，就讀實踐大學4年級的陳姓男大生剛好也叫計程車，2派人馬為了搶搭計程車起衝突，石男拿出槍枝朝陳姓男大生的肚子開2槍，陳男送醫急救後宣告不治，石也在今天上午向警方投案，案由警方深入調查中。

警方指出，今天凌晨2點多，石姓男子和2名友人在旗山區中華路某KTV喝酒歡唱後，他請櫃台服務生幫忙叫計程車送友人回家，一行人站在店門口準備搭車，幾分鐘後，計程車到來，石男送友人上車後，陳姓男大生和2名友人從店裡衝出，質問石男為何搶搭他們的計程車。

石男先讓友人搭車離去，留在現場與陳男理論，2人為此大打出手，石男嗆聲「好膽麥走」，離去返家取槍，石男本不以為意，留在現場等計程車到來，沒想到計程車還沒來，石男已拿槍回到KTV，二話不說直接朝陳的肚子連開2槍。

陳姓男大生中彈後，石男倉惶逃離現場，KTV服務生見狀後報警求援，警、消趕到現場後，將陳姓男大生送醫急救，但因傷勢過重仍宣告不治；石男則在今天上午9點多到警局投案，目前仍在警局接受偵訊。

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