待嫁新娘與男網友「裸聊」 慘遭性侵還被勒索

2018-12-29 11:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕即將結婚嫁人的女子小芳，去年7月認識翁姓男網友，她竟背著未婚夫，跟翁男「裸聊」談性事等私密話題，談得很「盡性」，卻沒想到引狼入室，翁男持「裸聊」的截圖逼小芳見面，性侵害得逞後，又勒索3萬元，否則要讓小芳「裸聊」畫面與隱私眾人皆知、難以成婚，小芳拒絕付錢並報警，強制性交是3至10年重罪，法官卻認為翁男坦認犯行，已賠償對方8萬元，援用刑法「犯罪之情狀顯可憫恕法」，輕判徒刑2年4月。

判決書指出，小芳（化名）即將結婚，卻在去年7月8日透過交友軟體，認識翁姓男網友，雙方不但談及私密性事，小芳還與對方「裸聊」，聊得開心之餘，把電話號碼給了翁男，卻沒想到翌日翁男就現出原形，撥打電話威脅見面，否則要把小芳「裸聊」記錄截圖，散發給小芳的親友，小芳擔心自己的蠢事曝光，連婚都結不成，遂於10日下午赴約，被翁男性侵害得逞。

翁男性侵的翌日（11日），又打算從小芳身上撈一筆錢，再度用電話聯繫小芳勒索3萬元，否則要公布「裸聊」記錄與截圖，小芳在朋友的建議下報警，翁男坦承犯行，希望法官能給予緩刑，讓他不用坐牢。

台中地院一審卻認為，翁男在2008年販毒判刑2年2月，2010年5月出獄，雖賠償小芳8萬元和解，但仍不宜給予緩刑，依恐嚇取財未遂罪判刑3月，可易科罰金，強制性交罪部分判刑3年，必須入獄服刑。

翁男上訴二審，恐嚇取財未遂罪部分維持3月原判，強制性交部分，考量翁男沒有暴力傷害小芳，且已賠償8萬元，強制性交罪是3至10年重罪，但二審法官援用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕法」，輕判徒刑2年4月，可再上訴。

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