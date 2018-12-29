喝醉酒打混戰 男子竟開4槍打傷友人

2018-12-29 11:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕吳男與2名友人日前於釣蝦場飲酒作樂，沒想到3人酒後打混戰，吳男火大持槍朝莊男連開4槍，再以槍柄敲傷張男頭部，造成2人送醫，其中莊男左眼受傷，恐造成視力受損。

警方調查，嫌疑人吳男（36歲，有傷害、公共危險等前科），日前與莊姓（34歲，有毒品前科）、張姓（36歲，毒品、公共危險等前科）2名友人，到鳳山區1家釣蝦場飲酒作樂，沒想到3人酒後打混戰。

警方調查，嫌疑人吳男（36歲，有傷害、公共危險等前科），日前與莊姓（34歲，有毒品前科）、張姓（36歲，毒品、公共危險等前科）2名友人，到鳳山區1家釣蝦場飲酒作樂，沒想到3人酒後打混戰。

警方指出，吳男摔酒杯後，當場氣憤離去，莊男、張男不滿吳男離去，傳訊息要求吳男回來包廂道歉，引發吳男心生不滿，持槍折返包廂，與莊男、張男2人發生扭打。

吳男持槍朝莊男連開4槍，造成莊男的左眼、後腦、脖子等處受傷，再以槍柄攻擊張男頭部，造成頭部撕裂傷，警消據報趕赴現場，當場逮獲吳男，並協助莊男、張男2人送醫治療。

警方於吳男身上起出1把瓦斯手槍，經鑑定槍枝無殺傷力，吳男坦承不滿友人要求道歉，才會持瓦斯手槍傷人，沒想到事情大條，但吳男行為已傷害他人涉及不法，警訊後將吳男依殺人未遂、傷害案移送法辦。

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