生日剛過、跨年在即...獨居翁住處上吊身亡

2018-12-29 10:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕年關難過！

患有氣喘的林姓老翁，20多天前才剛過72歲生日，昨晚被發現在獨居住處，以童軍繩上吊身亡。警方指出，當地暖東里長林嘉萬前天才去關懷林翁天冷要注意保暖，想不到昨晚再度前往關心，竟發生這樣的憾事。

警方調查，72歲的林翁與妻子婚後育有一雙兒女，晚年與妻子感情不睦，與兒女也鮮少往來，獨居在基隆市暖暖區東勢街矮房內。

林翁因患有氣喘，近年又因車禍傷及脊隨，要拄拐杖才能行走，與太太分居期間，全仰賴政府補貼度日，生活清苦，還好他的姪子、當地暖東里長林嘉萬時常前往噓寒問暖，關心他的生活起居。

警方指出，由於近來寒流來襲，林前晚還還特地前往關心，叮嚀林翁要多穿點衣服，注意保暖，昨晚近7點再度前往關懷時，竟發現老翁以童軍繩上吊在住處，發現時已氣絕多時。

年關將近，基隆市警三分局偵查隊長李清雲呼籲，兒女平日要關心家中長者，避免年長者輕生悲劇發生。

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