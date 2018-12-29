夾娃娃聽到業者聊天...他潛入辦公室偷8萬元硬幣

2018-12-29 09:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕謝姓臨時工因工作不穏定，加上缺錢花用，竟把腦筋動到抓娃娃機店家，潛入無人的辦公室，竊得8萬元硬幣後揚長而去，新興分局今天破獲函送法辦。

五福二路派出所接獲店家報案，指店內全是抓娃娃機台，後方有一處簡易儲藏室兼辦公室，平日沒有人上班，偶爾會放一些娃娃機收回的硬幣，不料，業者準備帶走營業額8萬多元硬幣，發現不翼而飛，立即向警方報案。

警方獲報後調閱店家監視器，發現一名身材壯碩男子戴口罩及手套潛入辦公室內翻箱倒櫃的行竊。警方再依據離去路線調閱路口監視器，發現原來竊嫌是搭乘計程車至案發現場行竊，得手後再搭乘計程車離去，並多次換搭不同計程車躲避警方追緝，顯然是預謀犯案。

新興警方終於找到涉案的謝嫌（25歲），他供稱，某次夾娃娃時偷聽到業者聊天，得知業者把收得硬幣存放在後方辦公室，才心生歹念，趁凌晨客人較少時，潛入店家偷走硬幣，五福警獲報後經追查3個月有餘，終將竊嫌逮捕歸案。

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