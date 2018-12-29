不滿PTT鄉民留言謾罵 「小英女孩」怒告22名網友

2018-12-29 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕「小英女孩」陳志瑜過去曾拍攝蔡英文競選總統廣告，並多次幫議員、立委助選，去年5月擔任姚文智國會辦公室助理職務時，任職一個月就被解雇，今年10月則有網友轉貼她的臉書貼文，在PTT發出標題為「前姚辦助理陳志瑜：姚為了保護我才將我開除」文章，不料卻遭到多名網友謾罵，陳志瑜得知後，決定前往警局對多名留言網友提告。

根據《蘋果日報》報導，此事件起因於陳志瑜在臉書貼文指出自己曾任姚文智助理，在某次陪同跑行程後，因她外型亮麗，被傳她是姚文智小三，陳志瑜表示，姚文智對她說「你的人生才開始，與其到時候讓你受重傷才離開，不如現在趕快放你走」。

不過這篇臉書貼文被網友以標題為「前姚辦助理陳志瑜：姚為了保護我才將我開除」轉貼至PTT，有多名網友在PTT文章底下留言，寫出「很正但腦」、「臉還行但智商堪慮」、「根本沒人吵這個吧？消費我大文智賺人氣」等內容，引起陳志瑜不滿，讓她覺得很受傷，決定向其中22位網友提告。

不過寫出「根本沒人吵這個吧？消費我大文智賺人氣」留言的楊姓網友認為，是陳志瑜利用姚文智賺人氣，自己也曾去電姚文智辦公室求證，得到的回覆卻是，沒人有印象她曾來單位服務，楊姓網友得知被告後，他也在PTT寫出「被告開箱文」。

陳志瑜對此認為，大家都是成年人，對自己所做做言應該負責，別以為躲在螢幕後面就可以用言語暴力傷害他人，此次提告的用意在「教育」而非「教訓」。針對楊姓網友所留言的內容，陳志瑜認為她離開公開的工作許久，不需要靠誰賺人氣，「要是如此，這些網友是否想藉由謾罵她，來達到賺自己的人氣」？

新北市中和警方指出，陳志瑜今年10月對此提告，目前陸續已傳喚全台約9名被告民眾，最遠來自高雄，被告民眾前來做筆錄時，皆表示不知為何被提告，覺得很無辜，目前將持續傳喚被告民眾，預計明年初會將該案移交新北地檢署偵辦。

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