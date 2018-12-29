元旦連假悲劇！彰化民宅大火母子雙亡

2018-12-29 05:56

〔記者湯世名／彰化報導〕元旦連假悲劇！彰化縣福興鄉今天凌晨驚傳透天民宅火災，返家要與家人過元旦假期的詹姓男大一生，與母親陳姓婦人因火勢猛烈受困屋內，連忙逃到浴室，消防單位搶救半小時內控制火勢，不料進屋清查時赫然發現母子2人已無生命跡象，送醫仍告不治。鄰居1名老婦也被濃煙嗆傷，所幸無生命危險。

今天凌晨1時許，福興鄉彰鹿路驚傳火警，消防局據報派出26輛水車、救護車及48名消防人員趕往搶救，到場時火勢已蔓延到2、3樓，濃煙也竄到隔壁，消防員先將隔壁一名76歲老婦搶救出來，所幸輕微嗆傷。

不過詹姓屋主的太太與兒子受困屋內，消防員半小時後控制火勢進屋內查看，先在2樓後側房間浴室找到49歲的詹妻，清晨3時許再從3樓後側房間浴室搶救出就讀大一的18歲詹姓兒子，不過2人獲救時均已無生命跡象，送醫搶救後仍不治。起火原因仍待進一步釐清。

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