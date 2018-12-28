內科中租迪和 昨天遭砸店今晚又被潑漆

2018-12-28 21:29

［記者陳恩惠／台北報導］位於北市瑞光路上的「中租迪和股份有限公司」總公司，昨午才遭杜姓男子撂人砸店，鬧上警局，今天晚間有名25歲的楊姓男子，自稱不滿中租迪和公司處理杜男借貸的事件，竟帶著紅漆和鐵鎚前往中租迪和公司，向大門潑漆後逃逸，正巧台北市警內湖分局港墘派出所員警巡邏，見楊嫌拔腿就跑，由後緊追不捨後壓制，帶回警所偵辦，訊後依毀損、恐嚇等罪送辦。

內湖警方表示，中租迪和公司8及5樓辦公室昨天遭杜姓男子在內的16人闖入，持現場滅火器砸毀辦公室桌椅及玻璃，才依傷害及毀損罪移送士林地檢署偵辦，為防範再犯，今天特地指派轄區港墘所員警加強當地的安全維護勤務。

詎料，今天晚間6時30分許，一名身穿冒T的楊姓男子，趁著下班時間，偽裝成上班族趕著返家，疾步直行到中租迪和公司的大樓門口前，突然衝進大樓前的廣場，丟出手中瓶罐，朝大門潑灑紅漆，當場遭在場員警立刻將他壓制逮捕，現場遺留1把鐵鎚以及油漆空桶均攜回採證。

經初步了解，楊嫌表示與昨天犯案的杜姓犯嫌等人並不認識，只因看到新聞報導後感到不滿，臨時起意前往潑漆，警方目前正調查釐清犯案動機，後續依涉嫌毀損、恐嚇等罪嫌移送偵辦。

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