就任才4天！屏東縣議員周陳文彬涉賄選 收押禁見

2018-12-28 20:46

〔記者葉永騫／屏東報導〕就任才4天的屏東縣春日鄉無黨籍縣議員周陳文彬，選舉時涉嫌以每票2000元賄選，屏東地檢署以有串證之虞，今天傍晚聲請羈押陳周文彬、石姓、曾姓樁腳等3人獲准，周姓樁腳及黃姓樁腳各以5萬及1萬元交保候傳，這是繼國民黨籍牡丹鄉縣議員林彩穎涉嫌賄選被收押後，第二名遭收押禁見的屏東縣議員。

檢調指出，曾任兩屆春日鄉民代表、無黨籍立法委員高金素梅助理的周陳文彬，這次參選春日鄉山地原住區縣議員，為求當選，周陳文彬與曾姓、石姓樁腳共同以每票2000元向黃姓等選民賄選。

屏東檢調人員昨天將周陳文彬、石姓、曾姓樁腳及黃姓選民共4人約談到案說明，周陳文彬否認賄選，但是有其他樁腳及收賄選民坦承收到賄款，檢方以有滅證、勾串共犯及證人之虞，向屏東地方法院聲請羈押，周陳文彬及石姓、曾姓樁腳今天傍晚被裁定收押禁見，收賄黃姓選民以1萬元交保候傳，而周姓樁腳也被檢方以5萬元裁定交保候傳，全案仍深入追查。

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