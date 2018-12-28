小六女童40萬買偶像週邊 母發現後怒告賣家「還錢來」

2018-12-28 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕新竹一名就讀小學6年級的13歲女童，4個月內在購物網站花費近40萬元，為的是要購買韓國女子團體TWICE成員周子瑜的週邊商品，結果家長發現後向法院主張「未成年交易無效」，並要求業者還錢，向31名賣家申請調解，後來又對未成功調解者提告，還要賣家負擔全額訴訟費。

據《蘋果》報導，女童從2017年6月至10月期間，在購物網站上以貨到付款方式，大量購買多款周子瑜週邊商品，如照片、扇子及簽名球等，總計金額達40萬元，其中一筆更高達近2萬元。

報導指出，31名賣家中有24人因為不耐官司纏訟，決定還款，另外7人則持續在和家長協調。其中1名賣家因為行動不便，卻要特地北上處理官司，讓他直喊無奈。他表示，購物網站條款規定，未成年用戶要經父母同意後才能開帳號，而女童不只在網站上高價轉賣偶像商品，甚至在其母提出告訴後仍持續在購物平台活動。

據了解，國外商品取得不易，當中有賣家是先替女童代墊預購費用，直到確認貨源沒問題，到貨後才收錢，不過其母卻堅持「未成年交易無效，就是不取貨，要告歡迎提告。」

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