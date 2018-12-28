一秒天黑超可怕！台中施工挖倒路樹 壓5車2人受傷送醫

2018-12-28 19:48

〔記者許國楨、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市北區三民路段最近正在進行人行道排水溝整治工程，下午施工期間疑包商不慎挖到路樹瞬間傾塌，造成正在路口停等紅燈的5輛汽機車根本閃避不及被波及，還導致2名騎士因此受傷送醫，一名騎車的女大生心有餘悸說，完全無預警就瞬間昏天暗地，實在太可怕了。

這起工安事故發生在今天下午4點半左右，市府委外包商當時正在三民路三段進行新設人行道、排水溝及AC舖設工程，疑挖到腐爛樹根導致整棵路樹直接傾倒，由於幾乎是在完全無預警的情形下，此時一旁正好有多輛汽機車在停等紅燈，根本無從反應走避不及被倒塌的路樹壓到。

台中市消防局獲報立即派遣大誠、北屯分隊出動各式救災（護）車4輛、人員11名趕往搶救，見現場共有1輛物流公司的小貨車、1輛自小客及3輛機車遭波及，還有2名分別32歲、30歲的張姓及羅姓騎士被壓在樹下，立即展開救援由救護人員進行處置包紮後送醫。

中國附醫急診部主任陳為恭指出，張男到院時身上僅部分挫傷，無大礙，羅女則是下肢無力，懷疑脊椎有遭壓傷，安排進行核磁共振檢查，確認是否傷及腰椎，再進行下一步後續治療。

其中一名心有餘悸的張姓女大生說，當時騎車到該路口停等紅燈，突然間瞬間一陣天昏地暗，根本搞不清狀況就發現傾倒路樹從天而降，她趕緊跳開機車跑到空曠處，還好樹幹被一旁物流公司的小貨車擋住，才未釀成更嚴重災情。

事發後路樹幾乎佔據整個道路造成交通阻塞，警方緊急封路管制疏導交通，包商則是漏夜找來吊車移除傾倒的路樹，全案已通報建設局再釐清包商是否有疏失究責。

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