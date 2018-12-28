謊稱黑心混油外銷害慘股民 富味鄉改判賠1550萬

2018-12-28 19:36

〔記者張文川／台北報導〕富味鄉食品2013年10月捲入混油風暴，卻對外發布不實重大訊息，宣稱精煉棉籽油全數外銷，3天後才改口承認是內銷台灣，致使股價重挫，股民受損，證期投保中心代替投資人向富味鄉求償，新北地院今年1月判富味鄉公司與負責人陳文南、副總兼發言人林秀蓉等人，應連帶賠償175名投資者共1585萬餘元；案經上訴，高等法院今天宣判，除了一小部分35萬元因請求逾時效而不准許，其餘大多維持原判，改判賠1550萬餘元。可上訴。

刑事方面，高等法院二審去年12月依違反證交法將陳文南判刑4年、林秀蓉2年4月。

判決指出，富味鄉被質疑在台灣販售的油品混摻棉籽油之後，陳文南等人為了避免實情曝光、影響到公司的商譽與股價，由林秀蓉於2013年10月21日晚間，命令員工在公開資訊觀測站刊登「本公司棉籽原油來自澳洲，精煉後直接銷往國外，未在國內銷售使用」，林秀蓉另在證券櫃買中心辦理說明會時，也再度對外如此宣稱，兩度發布重大不實訊息。

但新北市衛生局發現，富味鄉並沒有外銷棉籽油調和油的紀錄，陳文南、林秀蓉才在同月24日在公開資訊觀測站公告，坦承使用棉籽油且內銷，導致富味鄉的股票交易價格下跌25.4％，致使股民受損。

法院審理時，陳文南、林秀蓉等人否認更改重大訊息影響公司股價，認為影響股價的，其實是將原無食安疑慮的精煉棉籽油散布為毒油，引起大眾恐慌，股民損失是受這些不實傳言所致。

證交櫃買中心股票交易分析顯示，富味鄉股價2013年10月21日成交價64.98元，澄清為外銷後，22日回升到68.58元，24日盤中公告內銷後，下跌至49.92元，翌日更下跌至41.49元，且於不實訊息公告前，富味鄉每日成交量才43張，公告後每日暴增至千張，24日更高達5000多張。

一、二審法官都認為，證交櫃買中心資料足以證明富味鄉的不實重大訊息影響股價，認定陳文南、林秀蓉辯詞不可採，判2人及富味鄉公司需賠償投資人。

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