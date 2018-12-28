大法官解釋：公法性質由行政法院 私法由普通法院審理

2018-12-28 21:55

〔記者楊國文／台北報導〕審判權歸屬，常讓民眾霧煞煞。司法院大法官今針對因申請讓售國有土地與國有財產局爭執，和另件因優先購買權爭議的審判權歸屬爭議，一口氣做成釋字第772、773號解釋，因釋字第772號認定前者屬公法性質，其行訴訴訟應由行政法院審判，釋字第773號則認定優先購買權爭議案件，屬私法關係，應由並通法院審理。

司法院指出，此兩號大法官解釋是今年第13、14號釋憲案，成果豐碩。

釋字第772號是台北地院法官、及第773號由台北高等行政法院法官分別提起，源於法官各自對於民眾與國有財產局（改名為國有財產署）爭訟，而衍生審判權歸屬的爭議，於是向司法院大法官會議聲請釋憲，作出統一解釋。

司法院指出，我國目前採二元訴訟制度，關於民事訴訟和行政訴訟審判權如何劃分，應由立法機關通盤衡量爭議案件的性質疑訴訟制度的功能而決定，即若是公法關係衍生的爭議，應由行政法院審判，如果是私法性質的爭議，則由普通法院審理。

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