惡！中國金光黨詐光金門賣菜翁積蓄 聲東擊西小三通落跑

2018-12-28 21:00

〔記者吳正庭／金門報導〕金門李姓賣菜翁在市場訪菜價，遇上中國金光黨搭訕，還摸摸他頭說，「你會發財」，4嫌以合購「高科技產品」引誘，騙走李翁積蓄250萬元，還以「諜報」組織般的行動聲東擊西，悄悄由小三通遁回中國。

今天才補宣誓就職的金門縣議員陳志龍說，目前兩岸關係降溫，連共同打擊罪犯的管道都關閉，以致警方偵辦這起首宗大筆金額的金光黨詐騙案不得其門而入；明天將陪同李翁直接到中國向公安報案，追討公道。

66歲的李姓賣菜翁原本在工地上班，賺的都是血汗錢，退休後種菜維生；13日上午搭7時許的公車去金湖市場了解菜價，正準備搭車返程，在距縣警局金湖分局約50公尺處，被一個外地口音喊住，「大叔，我有東西搬不動」，好心的李翁上前幫忙，金光黨同夥假裝協助，哄騙李翁前一人身上「不小心」掉出一個「高科技的產品」。

金光黨另名同夥出現，3人一搭一唱，聯手對賣菜翁灌迷湯，其中1人摸著李翁頭說，「你要發財啦」，只要合夥買下「高科技產品」，「可以讓你賺60萬元」，李翁說，被摸頭的當下覺得「怪怪的」，而且對方出示現金200萬元，讓他信以為真。

李翁由詐嫌之一陪同回家拿存款簿，到銀行解除定期存款，櫃員問他提錢理由，得知是「蓋房子要用」，也不疑有他。但李翁將錢交給3嫌後，只換得1袋疑似維他命C的東西，才驚覺有異報警。

金門警方11點左右據報，過濾監視器畫面追輯，沒想到這批金光黨有備而來，先從金湖鎮叫計程車趕到機場，只停留2分鐘又從另一個出口叫計程車離去，誤導警方追查時間，他們轉到某民宿接人，又搭另一輛計程車直驅水頭碼頭，分兩批購買船票，搭乘12點的小三通船遁回中國。

李翁說，250萬元是工作一輩子的心血，那幾天根本吃不下也睡不著，心裡很難過。

陪同弟弟陳志龍出席的前縣議員陳玉珍說，從4嫌行騙和離境的路線觀察，根本就是經過縝密計畫，才能以「諜報」組織般的行動準則聲東擊西、快速離境，不僅提醒金門鄉親要特別小心，也希望中國正視。

縣警局金湖分局長張文峰說，接獲報案的第1時間即通知國境事務大隊金門事務隊注檢攔查，確認是魏姓等4名嫌犯身分時，4嫌已搭船離境。行文刑事局兩岸科及移民署針對4嫌跨境犯罪部分，進行後續偵處，同時實施境管。

他說，4嫌12日入境金門，在金門兩天一夜裡，只有李翁一人報案；全案依詐欺罪及違反組織犯罪防制條例移送金門地方檢察署偵辦。

張文峰說，中國金光黨用的都是「老招」，卻對善良單純的金門鄉親仍很管用，籲請鄉親勿輕信街上藉詞接近的人，對於要錢的陌生人尤其要提高警覺。

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